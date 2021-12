Augsburg

Haunstetten bekommt eine innovative Grundschule für 56 Millionen Euro

Plus In der künftigen Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten sind Architektur und Pädagogik aufeinander abgestimmt. Ein Millionenprojekt mit Schulgarten auf dem Dach.

In einer wachsenden Stadt verdichten sich die Flächen. Sie werden "wertvoll", wie es Architekt Richard Kende umschreibt. Er hat die Pläne für den Neubau der Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten entworfen. Dem Projektbeschluss stimmten am Donnerstag die Stadträte mit viel Zuspruch im Bauausschuss zu. Der Neubau soll knapp 56 Millionen Euro kosten. Das Besondere: Um Flächen zu sparen, wird an der Grundschule das Flachdach künftig in den Schulalltag mit einbezogen.

