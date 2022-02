Böse Überraschung: Garage mit Graffiti besprüht

In Haunstetten wurde das Innere eine Garage mit Graffiti besprüht. Die Besitzerin hatte vergessen, abzusperren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Montag gegen 17 Uhr stellte die Besitzerin einer Garage in der Freudenthalstraße fest, dass der Innenbereich mit Graffiti besprüht worden war. Die Frau hatte laut Polizei in der Früh beim Wegfahren vergessen, ihre Garage abzusperren. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit und zerkratzten, beschmutzten und besprühten die Garagenwände von innen. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 wenden. (bau)