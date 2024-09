Demenzkranker kehrte nicht ins Heim zurück

Ein 83-jähriger Mann aus einem Seniorenheim in der Sauerbruchstraße in Haunstetten ist am Montag zwischenzeitlich als vermisst gemeldet worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte der demenzkranke Mann die Einrichtung gegen 18 Uhr verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Die Polizei fahndete nach ihm im Rahmen einer großangelegten Fahndung. Schließlich fanden die Beamten den Senior in der Inninger Straße. Sie brachten ihn wohlbehalten ins Seniorenheim zurück. (ina)