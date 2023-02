Dieb erbeutet Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Ein Dieb hat in einem Augsburger Juwelierladen das Personal abgelenkt - und eine große Beute gemacht.

Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagnachmittag in einem Juweliergeschäft in der Landsberger Straße gestohlen. Der Mann hielt sich gegen 16 Uhr in dem Geschäft auf und täuschte vor, verschiedene Schmuckstücke kaufen zu wollen. Laut Polizei lenkte er das Personal mit einem Vorwand kurz ab - und nutzte die Zeit, um mit mehreren Schmuckstücken zu verschwinden. Der Mann Anfang 20 flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike über die Rathausstraße in den St.-Antoni-Steig, wo sich seine Spur verlor. Der Täter ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach türkisch ohne Akzent, hatte ein südländisches Aussehen, war schwarz gekleidet und trug eine weiße FFP-2-Maske. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0821/323-2710. (jöh)