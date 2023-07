Einbrecher steigt in Bürogebäude ein

Ein Einbruch in ein Bürogebäude beschäftigt die Polizei in Augsburg. Gestohlen wurde offenbar nichts, es entstand aber Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, gewaltsam in ein Bürogebäude in der Straße "Im Gries" eingedrungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass der Einbruch auch von mehreren Tätern begangen worden sein könnte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)