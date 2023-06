Frau setzt Hund vor Supermarkt aus

Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei in Augsburg, weil ein Hund über eine Stunde vor einem Supermarkt angebunden ist. Offenbar eine absichtliche Aktion der Besitzerin.

Eine 65-jährige Frau hat am Montag offenbar ihren Hund vor einem Supermarkt in der Haunstetter Straße ausgesetzt. Wie die Polizei berichtet, meldete sich ein Mitarbeiter des Supermarktes gegen 18.15 Uhr bei den Beamten, weil er beobachtet hatte, dass der Hund bereits seit über einer Stunde angebunden war. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Besitzerin den Hund absichtlich dort zurückgelassen. Die Berufsfeuerwehr brachte das Tier anschließend in ein örtliches Tierheim. "Die 65-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen", heißt es von der Polizei.