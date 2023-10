Friedhofs-Besucherin erlebt in Haunstetten böse Überraschung

Eine Frau hat ihr Auto auf dem Parkplatz des Neuen Friedhofs in Augsburg-Haunstetten geparkt – nur für 15 Minuten. Einem Kriminellen reichte offenbar die Zeit.

Eine Frau hat am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz am Neuen Friedhof in der Hopfenstraße in Haunstetten abgestellt. Als sie bereits nach einer Viertelstunde zurückkehrte, bemerkte sie laut Polizei, dass eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen war. Und nicht nur das.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Unbekannter aus dem Auto die Handtasche gestohlen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ina)