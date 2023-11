Haftbefehl wegen versuchten Totschlags nach Messerattacke

Ein Mann ist in Haunstetten Opfer eines Gewaltdeliktes geworden und liegt mit schweren Verletzungen im Klinikum. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Gewaltdelikt in Haunstetten am Montagabend schwer verletzt worden. Die Tat führte zu einem Großeinsatz der Polizei und zu einem Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Verdächtigen. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Augsburg wird gegen den Beschuldigten wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Blutiger Streit führt zu großem Polizeieinsatz in Haunstetten

Laut Polizei soll es gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ebereschenstraße zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen, dem 50-Jährigen und einer 49-jährigen Frau gekommen sein. "Hierbei stach der 34-Jährige auf den 50-Jährigen mit einem Messer ein", heißt es von den Ermittlern. Der 50-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, soll sich aber nicht in Lebensgefahr befinden. Die Polizei wurde alarmiert; ein Anwohner berichtet, an dem Abend eine ganze Reihe von Polizeiautos beobachtet zu haben, die mit Blaulicht auf der Haunstetter Straße unterwegs gewesen seien. Die Polizei bestätigt, dass die Tat einen Großeinsatz auslöste.

Beamte nahmen den Verdächtigen noch am Abend vor Ort fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 34-jährige Tatverdächtige am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. "Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug", heißt es weiter. Der 34-Jährige befindet sich nun in einem Gefängnis in Untersuchungshaft. (jaka)