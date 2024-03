Handtasche aus Auto am Friedhof gestohlen

Ein Unbekannter hat bei einem Friedhof in Augsburg-Haunstetten die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Er hatte es auf etwas abgesehen.

Einen Autoaufbruch samt Diebstahl meldet die Polizei aus dem Stadtteil Haunstetten. Eine Frau hatte am Dienstag in der Zeit von 12 bis 13.15 Uhr ihren VW auf dem Parkplatz eines Friedhofes in der Haunstetter Straße geparkt. Als sie zum Auto zurückkehrte, stellte sie eine beschädigte Fensterscheibe fest. Auch fehlte ihre Handtasche, die sie im Fahrzeug gelassen hatte.

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Hinweise werden unter 0821/323-2710 entgegengenommen. (ina)