Hochschwangere kann Tür nicht mehr öffnen – Feuerwehr muss davor warten

Eine Frau steht in Haunstetten kurz vor der Geburt und kann ihre Wohnungstür nicht öffnen. Die Augsburger Feuerwehr kommt, ist aber machtlos. Wie die Aktion endet.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist die Augsburger Berufsfeuerwehr am Mittwochmorgen gerufen worden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ging um kurz nach 8.15 Uhr der Notruf einer Frau in Haunstetten ein: Sie war kurz davor, ein Kind auf die Welt zu bringen. Die werdende Mutter benötigte dringend Hilfe und konnte die Wohnungstür kurz vor der Geburt nicht mehr selber öffnen. Die Feuerwehr kam zwar rasch, die Wohnungstür war jedoch verschlossen.

Geburt: Schwangere kann Tür in Haunstetten nicht öffnen - Feuerwehr kommt

Als die Berufsfeuerwehr Augsburg die Tür schließlich öffnen wollte, machte die Frau die Wohnungstür selbstständig auf - ihr kleiner Sohn war kurz zuvor auf die Welt gekommen. Der kleine Bub habe bereits "mächtig geschrien", heißt es in der Mitteilung. Ebenfalls in der Wohnung sei eine Tochter der Frau gewesen. Sie habe die komplette Aktion "sehr erschrocken" beobachtet.

Hubschrauber-Einsatz in Augsburg: Mutter mit Notarzt ins Krankenhaus

Ein Notarzt kam per Hubschrauber, um Mutter und Kind zu versorgen. Beide wurden jedoch am Boden per Rettungswagen mit Notarzt-Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Dorthin eilte dann auch der Vater des Kindes, er kam per Zug aus München. (kmax)