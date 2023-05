Mann attackiert Trio auf offener Straße

Ein bislang unbekannter Täter soll in der Haunstetter Straße in Augsburg einen anderen Mann angegriffen haben. Als zwei Zeuginnen eingriffen, wurden sie ebenfalls attackiert.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und drei Personen in der Haunstetter Straße ist es am Montag gekommen. Hierbei wurden nach Angaben der Polizei zwei Personen leicht verletzt. "Gegen 21.15 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter einen 28-Jährigen, sodass er zu Boden fiel", teilt die Polizei mit. Dann trat er den Angaben zufolge weiter auf den 28-Jährigen ein. "Zwei Freundinnen des 28-Jährigen gingen dazwischen und wurden ebenfalls von dem bislang unbekannten Täter angegriffen", schildern die Ermittler. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Sudentenstraße. Ein Passant beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß und trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)