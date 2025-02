Mann entreißt Kunden im Supermarkt Bargeld

Von einem Vorfall am Donnerstag in einem Supermarkt in der Brahmstraße in Haunstetten berichtet die Polizei.

Ein 30-Jähriger nahm demnach gegen 17.30 Uhr Tabakwaren aus dem Fach und rannte aus dem Supermarkt. Dann aber überlegte er es sich offenbar anders. Er kehrte in das Geschäft zurück und entriss dort laut Polizei einem bislang unbekannten Kunden einen Geldschein.

Dieser konnte sein Bargeld noch vor der Flucht des Täters wieder an sich nehmen. Ein Zeuge verfolgte den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Mann und sucht in diesem Zuge den betroffenen Kunden. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)