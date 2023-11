Mann tritt Wohnungstür seiner Ex-Partnerin ein

Über einen randalierenden Mann in einem Mehrfamilienhaus ist die Augsburger Polizei informiert worden. Sie rückte nach Haunstetten aus.

Bei der Polizei ging am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr die Mitteilung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Brachvogelstraße in Haunstetten ein Mann randaliere.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Mann die Wohnungstür seiner Ex-Partnerin eingetreten. Diese war nicht zu Hause. Die Polizei konnte den 43-Jährigen widerstandslos festnehmen.

Nachdem bekannt wurde, dass der Mann am selben Tag schon mehrmals versucht hatte, in die Wohnung einzudringen, wurde er in Gewahrsam genommen. (ina)