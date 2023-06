Mann verursacht betrunken einen Autounfall

Ein 64-Jähriger verursacht einen Auffahrunfall in der Landsberger Straße in Augsburg. Als die Polizei vor Ort ist, stellt sich heraus: Der Mann ist alkoholisiert.

Ein 64 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend nach Polizeiangaben betrunken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 21 Uhr in der Landberger Straße. Ein 74-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Der 74-Jährige hatte den Angaben zufolge mit seinem Auto an einer roten Ampel gestanden, als der 64-Jährige von hinten mit einem Auto auffuhr. "Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 64-Jährige alkoholisiert unterwegs war", so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und unterbanden seine Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 64-Jährigen. (jaka)