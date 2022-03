Augsburg-Haunstetten

vor 50 Min.

Mit Chemie-Keule geparktes Auto beschädigt

Bleibenden Schaden richtete ein unbekannter Täter oder eine Täterin an einem Fahrzeug in Haunstetten an.

Um Schaden anzurichten griff laut Polizei eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr zu ungewöhnlichen Mitteln. Sie übergoss in der Dessauer Straße einen geparkten PKW mit einer unbekannten Chemikalie. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Ford Mondeo dort in einer Tiefgarage geparkt. Substanz nicht mehr wegzuwaschen Als er gegen 17 Uhr zum PKW zurückkehrte, stellte er die unidentifizierte Flüssigkeit auf der Motorhaube fest. Die Chemikalie ließ sich durch Waschen nicht mehr entfernen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (sil)

Themen folgen