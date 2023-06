Mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht eine Karambolage in Augsburg. Danach montiert er zusammen mit einem anderen Mann die Kennzeichen ab - und das hat eine Vorgeschichte.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag einen Unfall in der Leharstraße verursacht und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, meldeten sich gegen 3 Uhr nachts mehrere Anwohner und berichteten, dass ein auffallend schnelles Auto in der Straße unterwegs sei. Mit dem Auto wurde den Angaben zufolge wenig später ein Unfall verursacht, "bei dem mehrere geparkte Pkw beschädigt wurden", so die Polizei. Ein Anwohner beobachtete, wie die beiden bislang unbekannten Insassen das Fahrzeug nach dem Unfall verließen, die Kennzeichen des Fahrzeugs abmontierten und anschließend flüchteten. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen gestohlen. Die beiden bislang unbekannten Täter konnten durch die eintreffenden Polizisten nicht mehr festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)