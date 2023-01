Nach Diebstählen im Bus: Polizei sucht Opfer und Zeugen

Ein Dieb soll in einem Nachtbus in Augsburg ausgenutzt haben, dass Fahrgäste einschliefen, um ihnen Handys zu stehlen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ein Vorfall vom November 2022 beschäftigt immer noch die Ermittler der Kripo Augsburg. Am 27. November vergangenen Jahres wurde den Angaben der Polizei zufolge kurz nach 3 Uhr nachts einem Fahrgast der Linie 92 das Handy gestohlen. Demnach war der Mann mit dem Nachtbus vom Königsplatz nach Haunstetten unterwegs, als er während der Fahrt offenbar einschlief und ein Dieb ihm das Mobiltelefon wegnahm, das er in der Hand hielt. "Als der Geschädigte an der Haltestelle Kopernikusstraße ausstieg, bemerkte er den Diebstahl seines Handys und erstattete Anzeige", heißt es von der Polizei. Inzwischen haben die Ermittler die Videoaufzeichnung des Nachtbusses ausgewertet und dabei nach eigenen Angaben festgestellt, "dass der Handydieb noch zwei weitere Fahrgäste beklaut hatte". Der Täter soll sich bewusst in die Nähe von Fahrgästen gesetzt haben, die den Anschein erweckten, gleich einzuschlafen. Vom zweiten schlafenden Opfer stahl der Dieb mutmaßlich ebenfalls ein Handy oder dessen Geldbörse. "Einem dritten schlafenden Geschädigten wird ein nicht näher erkennbarer Gegenstand geklaut", so die Polizei, die inzwischen einen möglichen Tatverdächtigen identifiziert hat und nun Zeugen oder weitere Geschädigte sucht. Die Ermittler bitten diese Personen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)