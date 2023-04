Nach Drohung: Großeinsatz bei Möbelhaus in Haunstetten

Im Möbelhaus XXXLutz in Augsburg kommt es am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Beamten sind mit mehreren Fahrzeugen und viel Personal vor Ort.

Zu einem Großeinsatz im Möbelhaus XXXLutz in Augsburg-Haunstetten ist es am Dienstagmittag gekommen. Kunden und Personal mussten das Geschäft nach Zeugenangaben verlassen, die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, Beamte selbst sind im Gebäude, offenbar auch mit Hunden. Die konkreten Hintergründe sind noch unklar, die Polizei spricht in einer ersten Stellungnahme von einer Drohung, die ausgesprochen worden sei. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestehe aber nicht, heißt es von den Ermittlern. Diesen Artikel aktualisieren wir, sobald wir genauere Erkenntnisse haben. (jaka)