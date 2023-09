Papiertonne brennt: Polizei sucht Brandstifter

In Haunstetten ist eine Papiertonne angezündet worden. Die Polizei sucht nach den Brandstiftern.

Ein oder mehre unbekannte Täter haben am Freitagabend eine Papiertonne in der Max-Planck-Straße in Haunstetten angezündet. Gegen 21.15 Uhr teilte eine Passantin den Brand der Papiertonne bei der Polizei mit. Der Papiercontainer wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (AZ)