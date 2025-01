Polizei ermittelt nach Beleidigung

Nach einer Beleidigung in Haunstetten ermittelt die Augsburger Polizei. Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, beleidigte demnach ein bislang unbekannter Mann einen 68-Jährigen. Die Tat spielte sich im Kleingartenweg ab. Der Mann wird als schlank und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll schwarze Engelbert-Strauss-Arbeitskleidung getragen haben und hatte einen auffällig großen Hund dabei. Hinweise nimmt die Polizei an unter Telefon 0821/323-2710. (AZ)

