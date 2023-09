Polizei stellt hochwertiges E-Bike sicher - doch wem gehört es?

Seit fast einem Monat hat die Polizei in Augsburg ein teures Pedelec sichergestellt. Doch bislang scheint es niemand zu vermissen.

Bereits am Montag, 4. September, ist in Haunstetten ein unversperrt abgestelltes E-Bike gemeldet und durch die Polizei sichergestellt worden. "Bis heute konnte kein Eigentümer ermittelt werden, da keine Diebstahlsanzeige oder ähnliches gestellt wurde", berichten die Ermittler nun. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein nahezu neuwertiges Gefährt der Marke Husqvarna MC3 Mountain-Cross in den Farben Weiß und Rot. Die Polizei bittet den Eigentümer oder andere Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/3232-2710 zu melden. "Eine Aushändigung findet natürlich nur mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis statt", so die Polizei. (jaka)