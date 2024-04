Polizei sucht Zeugen nach Faustschlag im Straßenverkehr

Zwei Autofahrer geraten in Augsburg aneinander, einer schlägt zu. Danach setzen sich beide wieder in ihre Wagen und fahren davon. Nun sucht die Polizei nach einem Beteiligten.

In der Olympiastaße ist es am Samstag gegen 16.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen. Der Polizei zufolge filmte ein Zeuge den Streit und meldete ihn der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Konfrontation "zwischen einem 46-jährigen Fiat-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer", so die Polizei. Vor Ort hupte den Angaben zufolge der unbekannte Autofahrer, woraufhin der 46-Jährige anhielt und zum Fahrzeug des Unbekannten ging. Der Unbekannte stieg ebenfalls aus. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. "Im weiteren Verlauf schlug der 46-Jährige dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht", heißt es weiter. Beide Männer stiegen danach wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren davon. Die Polizei konnte den 46-jährigen Fiat-Fahrer ermitteln, während die Ermittlungen zum unbekannten Beteiligten noch andauern. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)