Prostituierte geschlagen: Senior rastet nach Bordellbesuch aus

Ein 76-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag in einem Bordellbetrieb in Haunstetten ausgerastet sein. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 13.30 Uhr in der Straße „Im Gries“. Den Angaben der Ermittler zufolge entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Prostituierten. „Im Zuge dessen soll der 76-Jährige die Frau körperlich angegangen und sie geschlagen haben“, heißt es von der Polizei. Anschließend zündete der Mann offenbar Wäschestücke an und floh. Zeugen verständigten den Notruf. „Bei der Auseinandersetzung wurde die Frau leicht verletzt“, heißt es von der Polizei. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem Mann ein; kurze Zeit später nahmen die Einsatzkräfte den 76-Jährigen im nahen Umfeld fest. Die Polizeibeamten brachten den 76-jährigen Mann in den Arrest, sie ermitteln nun unter anderem wegen schwerer Brandstiftung gegen ihn. (jaka)

