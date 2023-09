Augsburg-Haunstetten

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis überholt die Polizei

Eine Polizeikontrolle in Augsburg hatte Folgen für einen 26-jährigen Rollerfahrer.

Für einen 26-Jährigen hat ein Überholmanöver in Augsburg Folgen: Polizeibeamten fällt an seinem Roller etwas auf. Sie halten ihn an - und stellen letztlich den Roller sicher.

Ein 26-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntag ohne Fahrerlaubnis in der Rumplerstraße unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei überholte der Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem Roller eine Polizeistreife. "Die Beamten bemerkten, dass der Roller lediglich mit einem Versicherungskennzeichen versehen war und der Roller aber deutlich schneller unterwegs war, als es für Kleinkrafträder zulässig ist", so die Polizei. Als die Polizisten den 26-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie zudem, dass er nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten stellten den Roller sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 26-Jährigen. (jaka)

