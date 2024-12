Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 66 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall am Dienstag in Haunstetten zugezogen.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Auto in der Alten Straße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der Autofahrer laut Polizei offenbar den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der schwerverletzte Zweiradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. (ina)