Sachbeschädigung: Unbekannter beschmiert Hauswand mit Farbe

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung in Augsburg-Haunstetten. Nun suchen die Ermittler Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr in der Hötzelstraße eine Hauswand mit Farbe beschmiert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an einem Gebäude im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der Sachschaden soll bei rund 3000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)