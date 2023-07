Streit um Schaden: Mann bedroht 27-Jährigen mit Axt

Erst hat ein Mann in Haunstetten einen 27-Jährigen mit einer Axt bedroht, dann wurde er gegenüber der Polizei aggressiv.

Weil er einen Schaden am Auto, der in der Woche zuvor entstanden war, mit einem 44-Jährigen klären wollte, fuhr ein 27-Jähriger am Dienstagnachmittag zu dem Mann nach Haunstetten. Vor Ort beleidigte der 44-Jährige laut Polizei dann den Jüngeren und baute sich mit einer Axt in der Hand vor ihm auf. Der junge Mann flüchtete und informierte die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei sollte der Haunstetter gefesselt werden, wogegen er sich massiv wehrte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (ina)