Haunstetten Südwest: Teurer Boden bedeutet teure Wohnungen

Plus In Haunstetten Südwest sind es noch Jahre bis zum Baubeginn, doch die Frage der Grundstücksverfügbarkeit stellt sich schon heute. Dabei geht es um grundsätzliche Themen.

Dass die Stadt eine ganze Stadtratssitzung zur Entwicklung eines neuen Quartiers hinter verschlossenen Türen abhält, ist bemerkenswert. Ein öffentliches Interesse daran, wie es in Haunstetten Südwest weitergeht, ist ja zweifellos da. Auch wenn, wie zu hören ist, nichts Aufregendes beschlossen oder vorgetragen wurde, wäre es schon interessant, eine Ahnung davon zu bekommen, wie die Stadt es anstellen möchte, dass die Grundstücke auf dem Areal für eine Bebauung verfügbar werden.