In der Nacht auf Donnerstag gegen drei Uhr hat ein Unbekannter in der Brahmstraße in Haunstetten zwei Starkstromkabel durchtrennt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)