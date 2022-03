Täter machen keine Beute bei Einbruch in Bio-Discounter

Den Einbrechern gelang es laut Polizei nicht, den Tresor des Geschäfts zu öffnen. Sie richteten aber einen erheblichen Sachschaden an.

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstagnacht bis Montagmorgen in einen Bio-Discountmarkt in der Inninger Straße (Bereich der 90er Hausnummern) ein. Im Geschäft machten sie sich nach Polizeiangaben offenbar gezielt im Bürobereich zu schaffen und versuchten sich an einem schweren Standtresor. Nachdem dieser allerdings allen Öffnungsversuchen standhielt und ihn der oder die Täter nicht aufflexen konnten, zogen sie ohne Beute wieder ab. Hierbei hinterließen sie jedoch einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810 entgegen.