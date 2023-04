Augsburg-Haunstetten

16:32 Uhr

Täter schlagen Fenster an Berufsschule ein

An der Augsburger Berufsschule wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Artikel anhören Shape

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag ein Fenster an der Berufsschule in der Haunstetter Straße eingeschlagen. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ist am Sonntag darüber informiert worden, dass ein Fenster der städtischen Berufsschule in der Haunstetter Straße gewaltsam beschädigt wurde. Der Vorfall muss demnach im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, auf Sonntag, 12.10 Uhr, passiert sein. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten ersten Erkenntnissen nach nichts aus dem Gebäude. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

Themen folgen