Unfallflucht in Haunstetten: In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen Toyota in der Pirolstraße an der linken Fahrzeugseite.

Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden laut Polizei von 1000 Euro. Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (möh)