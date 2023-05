Unbekannte spricht vor Schule Kinder an? Es war die Lehrerin

Eine Mutter rief aufgeregt bei der Polizei in Augsburg an, weil Kinder im Stadtteil Haunstetten von einer Frau angesprochen wurden. Der Fall ließ sich rasch aufklären.

Aufregung im Augsburger Stadtteil Haunstetten: Am Donnerstag teilte eine Mutter der Polizei mit, dass eine unbekannte Frau Kinder aus einem Auto an einer Schule in Haunstetten angesprochen habe. Die Frau habe die Kinder überreden wollen, mit ihr zu fahren. Es war aber alles ganz anders.

Vor Ort nahm die Polizeistreife das Auto wahr. Es saß aber keine Person darin. Über die Halterabfrage stellte sich vor Ort heraus, dass das Auto einer Lehrerin gehört. Sie war demnach die zunächst unbekannte Person.

Ein Mädchen rief nach einer Standpauke die Mutter an

Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem überraschenden Ergebnis: Die Lehrerin der Schule wartete auf ihre Schüler am Parkplatz. Sportunterricht stand auf dem Stundenplan. Da die Schülerinnen und Schüler nicht pünktlich erschienen, ermahnte die Lehrerin die Kinder. Das veranlasste laut Polizei eine Schülerin dazu, sich lautstark bei der Lehrerin zu beschweren. Es fielen wohl auch einige Schimpfworte. Das Mädchen rief ihre Mutter an und schilderte ihr eine etwas andere Version des Vorfalls. (möh)