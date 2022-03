Unbekannte Vandalen demolieren Fahrzeuge

Ein Anwohner ruft die Polizei, weil sein Auto in Augsburg verkratzt worden war. Als die Beamten vor Ort erscheinen, stoßen sie auf eine regelrechte Serie.

In der Leharstraße in Augsburg-Haunstetten sind mehrere dort abgestellte Fahrzeuge von bislang unbekannten Tätern demoliert worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten am Samstag von einem Anwohner hinzugerufen, nachdem sein dort geparktes Auto verkratzt worden war. "Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass mindestens noch fünf weitere dort geparkte Fahrzeuge ebenfalls an der rechten Seite mit einem vermutlichen Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand verkratzt worden waren", so die Polizei.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen 16 und 18 Uhr liegen. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, er dürfte sich aber ersten Einschätzungen der Polizei zufolge im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2710. Auch mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer können sich unter dieser Nummer melden. (jaka)