Unbekannter beschädigt zwei Haltestellen in Haunstetten

Ein unbekannter Täter hat in Augsburg-Haunstetten zwei Haltestellen beschädigt. Er wurde dabei beobachtet.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in Haunstetten zunächst die Haltestelle "Auf dem Nol" mit Farbe beschmiert. Anschließend fuhr er laut Polizei offenbar mit dem Bus in die Inninger Straße und beschädigte auch dort die Haltestelle mit Farbe.

Ein Passant beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)