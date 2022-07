Haunstetten – ein Stadtteil für alle

Von Andrea Baumann - 01. Juli 2022

Mit 28.000 Einwohnern ist Haunstetten der größte Stadtteil, der 1972 zu Augsburg kam. Kulturkreis-Chefin Jutta Goßner wünscht sich mehr Wahrnehmung in der Stadtregierung.

"Rathaus" steht über dem Eingang des Gebäudes Tattenbachstraße 15 geschrieben. Doch in Stein gemeißelt sind diese sieben Buchstaben nur äußerlich. Denn in Wirklichkeit diente der einstige Fabrikbau Haunstetten nur für kurze Zeit als Rathaus. 1972 war es mit der Selbstständigkeit des Ortes, der erst 20 Jahre zuvor zur Stadt erhoben worden war, schon wieder vorbei. Heute beherbergt das einstige Rathaus neben einer Stadtteilbücherei eines von fünf Augsburger Bürgerbüros und knüpft damit zumindest ein Stück weit an vergangene Zeiten an. Manchen Ortsansässigen aber reicht das nicht.

