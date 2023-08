Haunstetten und eine umstrittene Skulptur

Vor 25 Jahren wurde am Landesamt für Umwelt ein Kamin errichtet, der nicht den eigentlichen Zweck eines Kamins erfüllte, aber für viele Debatten sorgte. Ein Rückblick.

Vor fast 25 Jahren, 1999 sorgte das Kunstprojekt „Kunst-Kamin“ am Bayerischen Landesamt für Umwelt in der Bürgermeister-Ulrich-Straße für heftige Diskussion. Heute ist es im Stadtteil fest verwurzelt und beliebt. Die Künstlergruppe Open System(s) mit den Künstlern Dieter Kunz, Nausikaa Hacker und Uli Panick hatte damals den „Kunstwettbewerb Neubau Landesamt für Umweltschutz“ (heute: Landesamt für Umwelt) gewonnen. Ihre Idee: ein frei stehender, gemauerter und betretbarer Schornstein von 36 Metern Höhe aus roten Kaminradialklinkern. Das gefiel nicht jedem.

Der Kamin, so die Künstler, sollte ein sichtbares Zeichen sein „für die Problematik Energieversorgung/CO2-Ausstoß“, gerade im Gegensatz zu den Aufgaben des Landesamtes und „seinem umweltbewussten Energiekonzept mit Solarenergie, Aquiferspeicher, Abluftwärmetauscher“. Der Schornstein stellt ebenso ein monumentales „historisches Zitat“ aus dem Industriezeitalter dar, denn: Zwei große Industrieunternehmen besaßen in Haunstetten für ihre Abluft bei der Energieerzeugung riesige Kamine, die jahrzehntelang unser Ortsbild prägten: die Haunstetter Spinnerei und Weberei, gegründet 1856, die 1982 stillgelegt wurde und die Firma Martini, gegründet 1832, die 1993 ihre Pforten schloss.

Die alten Fabrikgebäude Haunstettens wurden in den 90ern abgerissen

Ihre Gebäude und auch die Schornsteine wurden in den 1990er-Jahren ohne Rücksicht auf die Industriegeschichte Haunstettens abgerissen. So erinnert kein originales historisches Bauwerk an diese Unternehmen und ihre damals übliche Art der Energiegewinnung.

Befürworter des Kunstkamins waren der damalige Präsident des Landesamtes Prof. Christian Himminghoffen, die Stadträte Jutta Goßner und Heinrich Bachmann sowie Christoph Vitali, Direktor des Münchner Hauses der Kunst. Ablehnung kam vor allem aus Augsburg - so vom damaligen Vorsitzenden des Baukunstbeirats Hans Schrammel und Thomas Elsen von den Städtischen Kunstsammlungen. Der Anblick des Kamins soll bis heute anregen, über den Wandel der Energiegewinnung und der Luftreinhaltung nachzudenken, aber auch sich die fast vergessenen Industriegeschichte des Stadtteils vorzustellen, die über ein Jahrhundert lang Hunderte von Arbeitern beschäftigte. (AZ)