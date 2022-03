Augsburg-Haunstetten

Unfall: Betrunkener Autofahrer schrottet seinen Mercedes

Bei einem Unfall in Haunstetten verursacht der alkoholisierte Fahrer einen Totalschaden an seinem Fahrzeug. Laut Polizei hatte er so viel getrunken, dass er nicht mehr gehfähig war.

Völlig betrunken war offenbar ein 40-jähriger Autofahrer, der Sonntagnacht in Haunstetten einen Unfall verursachte und dabei seinen Mercedes zu Schrott fuhr. Nach Angaben der Polizei prallte der Autofahrer im Unteren Talweg offenbar wegen seiner starken Alkoholisierung gegen einen geparkten Anhänger und danach gegen einen Baum. An dem Mercedes wurde die Ölwanne aufgerissen, es entstand Totalschaden. Der Schaden am Anhänger wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, der Gesamtschaden auf rund 45.500 Euro. Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Feuerwehrkräfte reinigten die Fahrbahn. Als der Rettungsdienst an der Unfallstelle eintraf, versuchte der Unfallfahrer zu flüchten, so die Polizei. Er konnte jedoch von den Sanitätern festgehalten werden. Der nicht mehr steh- und gehfähige Autofahrer wurde zur Blutentnahme mitgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols werden rechtliche Schritte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geprüft. (eva)

