Versuchter Diebstahl: Unbekannte Täter durchwühlen Mittelschule

Die Polizei ermittelt nach Einbruch in die Albert-Einstein-Mittelschule in Augsburg-Haunstetten.

In der Zeit von Freitag, 11 Uhr bis Montag, 7 Uhr, hat jemand versucht, Wertgegenstände aus der Albert-Einstein-Mittelschule in Haunstetten zu stehlen. Nach Angaben der Polizei könnten es mehrere Täter oder ein Einzeltäter gewesen sein, die sich Zutritt zum Gebäude verschafften und dort die Schränke durchwühlten. "Da sich keine Wertgegenstände in der Schule befanden, kam es nach dem aktuellen Ermittlungsstand zu keinem Diebstahlschaden", so die Polizei. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (jaka)