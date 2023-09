Wildfischer greift Fischereiaufseher an

Als ein Mann in Augsburg beim Wildwischen erwischt wird, greift er zu gewalttätigen Mitteln. Ein 69-Jähriger wird leicht verletzt.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch einen 69-jährigen Fischereiaufseher am Lech attackiert. Der Polizei zufolge erwischte der Aufseher gegen 18 Uhr den bislang unbekannten Mann beim Wildfischen und sprach ihn an. Daraufhin soll der Täter den 69-Jährigen geschubst haben und flussabwärts geflüchtet sein. "Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht", so die Polizei, die nun wegen tätlichen Angriffs auf Personen ermittelt, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)