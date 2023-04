Zwei Buben klauen im Geschäft XXL-Kondome

Zwei Kinder haben in einem Geschäft im Augsburger Stadtteil Haunstetten einen Diebstahl "im großen Stil" begangen.

Ob es einer dieser dummen Mutproben war? Jedenfalls dürfte zwei Buben das Ende ihrer Tat peinlich gewesen sein. Die Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren hatten laut Polizei am Montagnachmittag in einem Warenmarkt im Unteren Talweg in Haunstetten eine Packung Kondome gestohlen - in der Größe XXL.

Ein Mitarbeiter sprach das Duo darauf an. Die beiden gestanden den Diebstahl. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei bezeichnete die Tat mit einem Augenzwinkern als "Diebstahl im großen Stil". (ina)