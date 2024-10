Haunstetter müssen auf Umbau der Hofackerstraße noch warten

Die Stadt ist dabei, ihre vor zwei Jahren vorgestellten Überlegungen zum Umbau der Hofackerstraße in Haunstetten zu Augsburgs erster „Klimastraße“ zu konkretisieren. Aktuell liege ein Schwerpunkt der Planung darin, den Untergrund der Straße zu planen, so das Stadtplanungsamt. Wie berichtet ist vorgesehen, die Fahrbahn schmaler zu machen, den ganzen Straßenzug zu begrünen und das Regenwasser vor Ort zu versickern. Man erstelle aktuell ein Entwässerungskonzept, das mit den zahlreichen Leitungen im Untergrund, den Anforderungen des Straßenbaus und den biologischen Ansprüchen der Bäume harmonieren müsse, so die Stadt. Konkrete Aussagen zu einem möglichen Baubeginn und den Kosten gibt es noch nicht.

Icon Vergrößern So könnte die Hofackerstraße in Haunstetten nach ihrer Umgestaltung zur Kllimastraße aussehen. Foto: Bauchplan Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Icon Schließen Schließen So könnte die Hofackerstraße in Haunstetten nach ihrer Umgestaltung zur Kllimastraße aussehen. Foto: Bauchplan Landschaftsarchitekten und Stadtplaner

Wie berichtet hat die Hofackerstraße - früher das Geschäftszentrum von Haunstetten - seit Jahren das Problem von Leerständen und sinkender Attraktivität. Hintergrund ist einerseits die Ansiedlung von Geschäften im Anfang der 2000er entstandenen Gewerbegebiet am Unteren Talweg, andererseits der zu breite Querschnitt der Hofackerstraße, der kaum zum Aufenthalt und Bummeln einlädt. Eine Machbarkeitsstudie hatte 2022 grundsätzlich besagt, dass genug Platz für einen Umbau da ist, inzwischen gibt es eine erste Vorentwurfsplanung, die Anfang 2025 im Stadtrat vorgestellt werden soll, so die Stadt auf Anfrage.

Geld für den Umbau ist noch nicht vorgesehen

„Die Stadt für das Klima von morgen gestalten wir heute. Hierzu zählt eine stadtverträgliche Mobilität, die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel und die Stärkung attraktiver Stadtteilzentren. Drei Ziele, die auch für die Hofackerstraße stehen“, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos). In einigen Monaten werde man auch klarer zu möglichen Kosten sehen. Dann werde zum weiteren Vorgehen entschieden werden können. Im Doppelhaushalt für 2025/26 ist aktuell kein Geld für die Hofackerstraße eingeplant. Die Stadt verweist aber darauf, dass man auf Geld aus der Städtebauförderung hoffen könne, wenn man den Eigenanteil zusammenbekomme.

Mehr Platz für Passanten, weniger Platz für Autos

Die Machbarkeitsstudie ging in bestimmten Abschnitten von einem teils massiven Rückbau der Hofackstraße mit nur noch schmaler Autospur und breiten Gehwegen samt Baumbepflanzung sowie Aufenthaltsmöglichkeiten wie Bänken oder Außengastronomie aus. Die Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum würde um etwa 120 sinken, sodass auf ganzer Länge noch gut 200 Stellplätze in Gänze (inklusive privater Stellplätze wie Woolworth) blieben.

Die Stadt geht davon aus, dass das im Hinblick auf den Klimawandel vorgesehene Versickern von Regenwasser in Haunstetten im Hinblick auf den Grundwasserstand möglich ist. Wie berichtet gibt es in manchen Kellern und Tiefgaragen schon heute Probleme mit hereindrückendem Grundwasser. Insgesamt sei im Stadtteil allenfalls mit minimalen Auswirkungen zu rechnen, so die Stadt. Weil das Regenwasser über das wie ein „Schwamm“ wirkende Erdreich nur verzögert versickert werde und anfallende Überschüsse nach wie vor über die Kanalisation abgeleitet werden können, sei keine Überlastung zu befürchten.