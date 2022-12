Augsburg

vor 16 Min.

Haunstetterin über dramatische Sturzgeburt: "Für Angst hatte ich keine Zeit"

Plus Eine Sturzgeburt mit Feuerwehreinsatz hat im Frühjahr in Augsburg für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt erzählen die Eltern, was damals passiert war.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

"Papas Liebling" steht auf dem Shirt des kleinen Nishan. Neun Monate ist der Junge mit den großen Augen inzwischen alt. Er kann nicht wissen, dass er im Frühjahr einen Noteinsatz in Augsburg ausgelöst hatte. Die Aufregung um ihn sorgte sogar für Schlagzeilen. Mutter Nusrat Jahan Jenny war mit dem Buben schwanger, als eines Morgens plötzlich die Wehen einsetzten. Ihr Mann befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem Geschäftstermin, irgendwo hinter München. Die 25-Jährige war allein mit der gemeinsamen kleinen Tochter in der Mietwohnung im vierten Stock. Es wurde dramatisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen