Hauptbahnhof Augsburg am Dienstag wegen Fahndung der Polizei gesperrt

Am Dienstagabend stand der Bahnverkehr am Augsburger Hauptbahnhof zeitweise still. Ein Mann war zunächst auf der Flucht, dann suchte die Polizei seinen Rucksack.

Der Bahnverkehr am Augsburger Hauptbahnhof musste am Dienstagabend für rund 45 Minuten gesperrt werden. Grund war die Fahndung nach einem Mann. Es begann mit einer Kontrolle auf dem Bahnsteig an Gleis eins, kurz vor 20 Uhr. Dort saß ein Mann auf einer Bank, der nach Angaben der Bundespolizei alkoholisiert schien und sich auffällig verhielt. Als die Beamten den 24-Jährigen überprüfen wollten, eskalierte offenbar die Situation.

Zunächst habe der Mann versucht, seinen Rucksack unter der Bank zu verstecken, dann sei er aggressiv geworden. Die Bundespolizei bat die Augsburger Polizei um Unterstützung. Während mehrere Streifenfahrzeuge auf dem Weg zum Hauptbahnhof waren, riss sich der 24-Jährige laut Polizei los und rannte samt seinem Rucksack davon - auch über die Gleise, weshalb der Zugverkehr gestoppt wurde. Bei der Flucht entledigte er sich seines Rucksacks.

Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof: Rucksack mit "strafbarem Inhalt"

Mehrere Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen, bis er schließlich im Bereich des Bahnhofes gefasst wurde. Die Polizei spricht von "strafbarem Inhalt", der sich im Rucksack des 24-Jährigen befunden habe. Ob es sich dabei vielleicht um Waffen oder um Drogen gehandelt habe, dazu wollte sich die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Auch nicht, woher der Mann kam.

Aufgrund der Suche war der Bahnhof bis circa 20.45 Uhr gesperrt, bevor die Gleise wieder freigegeben wurden. Zuvor stand bereits die Zugverbindung zwischen Augsburg und München still. Hier war der Grund ein Unfall bei Kissing, der sich am Dienstagabend zugetragen hatte. Die Strecke war in beide Fahrtrichtungen bis kurz vor 21 Uhr gesperrt und betraf den Zugverkehr aus Augsburg sowohl in Richtung München als auch in Richtung Ammersee. (ina/AZ)