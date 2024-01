Augsburg

07:00 Uhr

Hauptbahnhof-Entwicklung: Von der ranzigen Mittelpassage zum Bahnhofstunnel

Plus Bei allem Aufsehen um den modernisierten Hauptbahnhof ist eines in Vergessenheit geraten: die einstige Mittelpassage, die zu den Gleisen führte. Ein Vergleich, der hinkt.

Groß ist der neue Bahnhofstunnel des Augsburger Hauptbahnhofes geworden - und so erwachsen. Über sechs Jahre ist es her, dass die alte Mittelpassage wegen der bevorstehenden Umbauarbeiten für immer geschlossen wurde. Mit Plakaten wurde einst Abschied genommen. "Tschüssikovsky Mittelpassage", "Auf Nimmerwiedersehen" oder "Tschö mit Ö" stand damals auf Plakaten zu lesen, die an den braunen Wandkacheln klebten. Tränenreich war der Abschied nicht, allenfalls vor Freude. Umso mehr Begeisterung herrscht jetzt über den neuen Tunnel, der zu den Gleisen führt. Obwohl ...

Die alte Mittelpassage am Hauptbahnhof erinnerte an ein Schwimmbad

Der Zweck ist derselbe geblieben: Die Unterführung führt die Menschen nach wie vor zu neun Gleisen und von dort in die Welt außerhalb Augsburgs hinaus - oder aber weist ihnen den Weg in die Innenstadt. Nur jetzt in schön und in praktisch. Statt einer braun gefliesten Röhre, die an ein leeres Schwimmbecken aus den 70-er Jahren erinnerte, ist der neue Bahnhofstunnel ein moderner Zubringer. Überwiegend in Weiß gehalten, mit grauen und schwarzen Nuancen zwischendurch. Zahlreiche Lichter lassen vergessen, dass man unter die Erdoberfläche abtaucht. Dazu diese großzügige Breite des Tunnels und die Monitore, die die aktuellen Ankünfte und Abfahrten ankündigen. Sogar "Departure" steht darauf. Man möchte ob der Modernität vor Rührung fast weinen. Endlich darf der Augsburger Hauptbahnhof bei den "Großen" mitspielen. Denn jetzt gibt es sie auch bei uns, und das nicht nur vorübergehend: die Rolltreppen.

