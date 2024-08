Hauptbahnhof: Fertigstellung muss schneller gehen

Der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofes ist für Bahn und Stadtwerke ein gewaltiges Projekt. Die Augsburger kommen nach der Fertigstellung in den Genuss der neuesten Technik der Bahn, wie modernen Anzeigetafeln, Aufzügen und Rolltreppen. Doch zumindest nach außen hin ist in den Monaten seit der Wiedereröffnung der Eingangshalle und der neuen Unterführung nicht viel geschehen. Viele, für Reisende eigentlich selbstverständliche Dinge warten immer noch darauf, dass die Bahn sie endlich umsetzt - bei zumindest einigen davon fragt man sich, warum sich das Unternehmen damit so lange Zeit lässt.

