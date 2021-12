1,5 Promille: Betrunkene geht auf Nachbarn und Polizei los

In Haunstetten randaliert am Montagabend eine 38-Jährige. Erst attackiert und beleidigt sie Nachbarn, dann auch die Polizei. Wie der Abend für sie endet.

Eine betrunkene 38-Jährige hat am Montagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, kam um 18.15 Uhr eine Meldung, nach der die betrunkene Frau in Haunstetten auf mehrere Nachbarn losgegangen war und diese beleidigt hatte. Auch nach Eintreffen der Beamten ließ sich die Frau nicht beruhigen.

Augsburg: Betrunkene leistet in Haunstetten Widerstand gegen Polizei

Da sie zusätzlich mit 1,5 Promille stark alkoholisiert war, sollte sie in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht werden. Dabei leistete die 38-Jährige jedoch massiv Widerstand. Letztlich, so die Polizei in der Mitteilung, sei sie wegen Eigengefährdung ins Krankenhaus gebracht worden. (kmax)