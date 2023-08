Maxstraßen-Klage hat Erfolg: Havarie für das schwarz-grüne Flaggschiffprojekt

Plus Die Augsburger Stadtverwaltung hat beim Fußgängerzonen-Versuch in der Maxstraße auf eine schwache rechtliche Begründung gesetzt für etwas, das politisch gewollt war.

Der Fußgängerzonen-Verkehrsversuch in der Maximilianstraße ist rechtswidrig, weil die Stadt die von ihr ins Feld geführten Sicherheitsaspekte nicht ausreichend begründet hat. Das ist kein Wunder, weil die Frage der Verkehrssicherheit zumindest tagsüber bisher nie ein großes Thema war. Die Begründung fiel so mager aus, weil der Verkehrsversuch über diese Schiene nicht begründbar ist. Es gibt dutzende andere Straßen, auf denen man als Fußgänger größeren Gefahren ausgesetzt ist.

Gericht beendet Fußgängerzonen-Verkehrsversuch in der Augsburger Maxstraße

Der Verkehrsversuch hatte andere Gründe: Zum einen ging es den Koalitionspartnern um eine Umgestaltung der Straße im Sinne von mehr Attraktivität für Flaneure, zum anderen wollten die Grünen damit auch ein symbolisches Zeichen setzen für eine Innenstadt mit weniger Autos. Das Gericht hat in seiner Entscheidung natürlich keine inhaltliche Bewertung vorgenommen und auch nicht festgestellt, dass dies grundsätzlich nicht ginge - der Weg hätte dann aber über eine dauerhafte Regelung übers Straßenrecht führen müssen. Die wollte die Stadt aber nicht, weil sie die Dinge erstens nur mal ausprobieren wollte und zweitens die Maxstraße dann in größerem Umfang hätte umbauen müssen, womöglich mit Änderung des Bebauungsplans. Was jetzt für den Verkehrsversuch an Bäumchen und Bänken aufgestellt wurde, hätte im Fall einer dauerhaften Fußgängerzonen-Regelung alles ein paar Nummern größer ausfallen müssen.

