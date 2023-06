Heiß auf Eis: Neue Eisdielen eröffnen in Augsburgs Innenstadt

Die Bar "36 Grad" neben McDonald's hat bereits losgelegt. In der kurzen Bahnhofsstraße geht es Mitte Juni für "Stanghetto" los. Ein Café in der Altstadt legt eine Pause ein,

Es wird langsam heiß in Augsburg - und es wird immer mehr Eis in der Innenstadt angeboten. Direkt am Königsplatz gibt es neue Eisdielen, wobei ein Laden derzeit noch eingerichtet wird. Gestartet ist bereits an der Annastraße die Bar "36 Grad". Betreiber ist Anko Obradovic. „Viele Kunden schätzen die zentrale Lage hier direkt am Königsplatz und die Qualität des Kaffees, den wir direkt aus Italien beziehen“, sagt er. Hinzu kommt eine Auswahl aus acht täglich wechselnden und frisch produzierten Eissorten. Der Außenbereich bietet Platz für 48 Personen. Obradovic denkt bereits an eine zusätzliche Bestuhlung.

Gäste können verfolgen, wie das Eis hergestellt wird

Nicht einmal hundert Meter davon entfernt, liegt eine weitere neue Eisdiele. Das Geschäft in der kurzen Bahnhofstraße heißt „Stanghetto“. In Leipheim, Günzburg und Heidenheim gibt es bereits Eisdielen, in Augsburg entsteht die vierte Filiale. Das Eis wird nach Auskunft der Betreiber täglich frisch vor Ort im hauseigenen „Eislabor“ hergestellt. Über Monitore im Inneren der Filiale lasse sich der Herstellungsprozess mitverfolgen, heißt es. Die Eröffnung ist Mitte Juni vorgesehen. Die Eisdiele bietet Platz für 50 Gäste; der Außenbereich lässt 100 Gäste zu.

Das Café Rufus macht eine Sommerpause

Die Neueröffnung am Königsplatz steht an. In der Altstadt hat hingegen ein bekanntes Café derzeit geschlossen. Das Café Rufus hat seine Pforten aus familiären Gründen geschlossen. So steht es auf einem Aushang an der Eingangstür. Man nehme in dieser Saison ein Sabbatjahr, heißt es.

Im Textilviertel gibt es einen Automaten mit Bio-Eis

Neu ist dagegen ein Angebot im Textilviertel. Bio-Eis gibt es am Färberturm rund um die Uhr in einem Eis-Automaten. Das Unternehmen "Meisterhand", eine Bio-Eismanufaktur, hat ihn installiert. Die Firma sitzt im Martinipark.