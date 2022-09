Augsburg

vor 3 Min.

Heiß – und begehrt: Fernwärme wird für Augsburg immer wichtiger

Plus Die Nachfrage nach Fernwärme steigt in Augsburg rapide. Sie gilt als klimaschonende Zukunftstechnologie, doch nun horten die Stadtwerke dafür Millionen Liter Öl. Warum?

Von Max Kramer

Es ist ein grauer Vormittag am nordöstlichen Ende Augsburgs. Ein Lkw mit zwei leeren Anhängern fährt gerade vom Hof, hinter ihm schiebt ein Radlader mit wuchtiger Schaufel zehntausende kleine Holz-Hackschnitzel in Richtung Lager. Von dort führt ein Förderband diagonal nach oben, direkt ins Herz des Biomasse-Heizkraftwerks. Es schlägt nicht, es dröhnt - durchgehend, stets unter Volllast. Im Dampfkessel der Anlage werden jede Stunde zwischen acht und 13 Tonnen Holz verbrannt. Die Energie, die so entsteht, macht sich anschließend auf den Weg. Sie fließt durch verwinkelte Rohre, eine Turbine, einen Generator und verschwindet dann im Lechhauser Boden, um direkt bei tausenden Menschen zu landen. Hinter all dem steckt das Prinzip Fernwärme - und damit eine Technologie, die momentan in Augsburg zunehmend in den Fokus gerät.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen